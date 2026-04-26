Mali sotto assedio | l’offensiva coordinata dei ribelli scuote la giunta

Nella regione del Mali si sono verificati attacchi coordinati provenienti da gruppi ribelli, colpendo diverse città tra cui Bamako, Kidal, Mopti, Gao e Sévaré. Le operazioni sono state portate avanti da forze associate a JNIM e FLA, causando un aumento delle tensioni contro la giunta militare guidata da Assimi Goïta. La presenza di supporto russo è stata segnalata come elemento di contesto in questa escalation.

? Cosa sapere JNIM e FLA lanciano attacchi coordinati a Bamako, Kidal, Mopti, Gao e Sévaré.. L'offensiva mette sotto pressione la giunta di Assimi Goïta e il supporto russo.. Attacchi coordinati tra JNIM e FLA colpiscono Bamako, Kidal, Mopti, Gao e Sévaré in un’offensiva simultanea che mette a dura prova la tenuta della giunta militare maliana. Il Mali affronta una crisi securitaria senza precedenti da oltre dieci anni. Le operazioni militari lanciate nel fine settimana hanno coinvolto snodi strategici e centri di potere, segnando un salto qualitativo nella capacità operativa dei gruppi armati. Le incursioni rapide, caratterizzate dall’uso di uniformi militari e da tecniche di infiltrazione, hanno colpito anche Kati, zona nevralgica a pochi chilometri dalla capitale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mali sotto assedio: l’offensiva coordinata dei ribelli scuote la giunta Notizie correlate Fonti, ministro della Difesa del Mali ucciso in attacco dei ribelliIl ministro della Difesa nella giunta militare al potere in Mali, Sadio Camara, è stato ucciso in un attacco contro la sua residenza di Bamako... Violenta offensiva in Ucraina, Kiev e Odessa sotto assedio: “Brutale messaggio per i negoziati”. Oggi trilaterale a GinevraRoma, 17 febbraio 2026 – Notte di fuoco in Ucraina: Kiev e Odessa sotto assedio alla vigilia del trilaterale di Ginevra, dove oggi si incontreranno...