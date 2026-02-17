Una violenta offensiva in Ucraina ha portato Kiev e Odessa sotto assedio, a causa di un attacco coordinato che ha causato danni a infrastrutture civili e ha lasciato numerosi civili senza elettricità. Questa escalation si verifica alla vigilia del vertice trilaterale a Ginevra, dove le delegazioni di Zelensky, Putin e Trump si riuniscono per cercare di trovare una soluzione al conflitto. Le forze coinvolte hanno lanciato missili contro alcuni quartieri residenziali, lasciando dietro di sé un segno di distruzione e paura tra la popolazione.

Roma, 17 febbraio 2026 – Notte di fuoco in Ucraina: Kiev e Odessa sotto assedio alla vigilia del trilaterale di Ginevra, dove oggi si incontreranno le delegazioni inviate da Zelensky, Putin e Trump per discutere di pace in una guerra che sembra non avere mai fine. Le forze di Mosca hanno lanciato 29 missili e 396 droni oltre confine, come riferiscono le autorità ucraine. È stata una delle offensive aeree più violente degli ultimi mesi. Oltre ai raid contro le infrastrutture energetiche, Mosca sta puntando anche le abitazioni civili nel tentativo – dicono gli esperti – di fare ulteriore pressione psicologica sugli ucraini e sul resto del mondo in vista dei negoziati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Violenta offensiva in Ucraina, Kiev e Odessa sotto assedio: “Brutale messaggio per i negoziati”. Oggi trilaterale a Ginevra

Oggi e domani si svolgono ad Abu Dhabi negoziati di pace tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, con l’obiettivo di discutere questioni territoriali.

Nella notte, Kiev e Kharkiv sono state colpite da un attacco russo, con un morto e 27 feriti.

