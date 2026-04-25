Mali i ribelli Azawad entrano a Kidal a bordo di pick-up dotati di mitragliatrice

Sabato mattina, uomini armati appartenenti ai ribelli Azawad sono entrati a Kidal a bordo di pick-up equipaggiati con mitragliatrici. Nello stesso giorno, diverse postazioni militari sono state attaccate a Bamako e in altre città del Mali. L’attacco sembra essere stato coordinato, coinvolgendo più zone del paese. Non sono stati ancora forniti dettagli sulle eventuali vittime o sui danni materiali causati.

Uomini armati hanno attaccato sabato mattina diverse postazioni militari nella capitale del Mali, Bamako, e in altre città del Paese, in quello che appare come un assalto coordinato. Le immagini diffuse mostrano i combattenti del movimento separatista dell’Azawad mentre entrano nella città di Kidal, nel nord del Mali. I ribelli avanzano a bordo di pick-up, con mitragliatrici montate sui veicoli, muovendosi in gruppo tra le strade e prendendo posizione nei quartieri della città. 25 Aprile, Quartapelle (Pd): “Non garantita corretta gestione dell’ordine pubblico. Ne chiederemo conto a Piantedosi” 25 aprile, coppia ferita a Roma. Dirigente Anpi: "Erano scioccati, episodio inquietante" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mali, i ribelli Azawad entrano a Kidal a bordo di pick-up dotati di mitragliatrice Notizie correlate Scontri in Mali tra esercito e terroristi, i ribelli Tuareg: conquistata KidalBamako, 25 ap rile 2026 - In Mali i ribelli tuareg del Fronte di Liberazione dell'Azawad (Fla) hanno rivendicato la conquista della città strategica... Nuova Suzuki Jimny Pick-up: mini pick-up che potrebbe conquistare l’estate italianaImmagina un’auto compatta, iconica e irresistibilmente versatile… ora aggiungici un cassone posteriore pronto a trasportare tavole da surf,...