Malen trascina la Roma | doppietta d’autore e aggancio Champions alla Juve

L’Olimpico si accende con una Roma che non lascia scampo al Cagliari. I giallorossi vincono 2-0 nel posticipo del 24° turno di Serie A, grazie a una doppietta di Malen, che decide la partita con due gol di grande classe. La vittoria permette alla Roma di agganciare la Juventus in classifica e di mantenere vive le speranze di qualificarsi in Champions League. La squadra di Mourinho ha dominato il match, dimostrando carattere e determinazione.

L'Olimpico si conferma terra di conquista per una Roma cinica e straripante, capace di regolare la pratica Cagliari con un secco 2-0 nel posticipo che chiude il 24° turno di Serie A. Sotto i riflettori del lunedì sera, la squadra di Gian Piero Gasperini risponde alla pressione delle concorrenti con una prova di forza firmata interamente da Donyell Malen, autore di una doppietta che proietta i giallorossi all'aggancio della Juventus al quarto posto. Per i sardi di Fabio Pisacane, arrivati nella Capitale con il vento in poppa dopo tre successi consecutivi, è un brusco ritorno alla realtà di fronte a una formazione che ha saputo cancellare con autorità i dubbi emersi nella recente trasferta di Udine.

