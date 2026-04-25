Donyell Malen, attaccante della Roma, ha raggiunto 11 reti in meno di tre mesi di campionato, contribuendo alla vittoria contro il Bologna. Il suo impatto nel torneo italiano sta attirando l’attenzione, e ora la sua attenzione si focalizza su un nuovo obiettivo, con un nome di grande rilievo nel calcio italiano. La sua presenza si sta facendo notare nel panorama della Serie A, segnando una svolta nella sua carriera e nel rendimento della squadra.

L’impatto di Donyell Malen sul campionato italiano ha ormai i contorni dell’impresa epica. Grazie alla firma d’autore nel successo odierno contro il Bologna, l’attaccante della Roma ha raggiunto l’incredibile cifra di 11 reti in Serie A in meno di tre mesi di militanza. Un rendimento che lo proietta direttamente nell’olimpo dei colpi di mercato invernali più riusciti di sempre nel nostro calcio. Secondo i dati forniti da Opta Paolo, dall’introduzione della finestra di riparazione nel 200102 a oggi, solo un calciatore è riuscito a fare meglio dell’olandese nelle prime battute della sua avventura: si tratta di Mario Balotelli, che nella stagione 201213 mise a segno 12 gol con la maglia del Milan.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Malen nella storia della Serie A: ora punta Balotelli

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