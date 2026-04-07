Qualità della vita decisiva per il Manfredi bis

A Napoli, la qualità della vita viene percepita come un elemento fondamentale dal nuovo sindaco, che ha dichiarato che la città si valuta sulla base della vita quotidiana dei suoi cittadini, piuttosto che attraverso progetti infrastrutturali o annunci pubblici. Questa posizione mette in evidenza un approccio che privilegia le esperienze quotidiane rispetto agli interventi di portata più ampia. La differenza tra le priorità amministrative e le reali condizioni di vita rimane al centro del dibattito locale.

Napoli si giudica dalla vita reale non si misura solo nei grandi cantieri, nei dossier strategici, negli annunci e nelle conferenze stampa. Si misura nella vita reale delle persone, ossia: nel lavoro povero e nel reddito insufficiente, nelle pensioni misere, nei giovani che fanno fatica a restare, a costruire un futuro e a mettere su famiglia. Si misura nei servizi che mancano alle famiglie, nelle opportunità che non arrivano, nelle differenze troppo forti tra una municipalità e l’altra, nelle imprese che non trovano abbastanza sostegno nei settori produttivi fondamentali. Insomma si misura nella costanza dell’ordinarietà, perciò ho consigliato più volte al sindaco la necessità di un Assessorato apposito, è qui che, a mio avviso, Gaetano Manfredi si gioca la ricandidabilità e soprattutto il mio appoggio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

America’s Cup a Napoli anche nel 2029: Dalton ipotizza il bis, Manfredi frena con la scaramanziaL'ad di Emirates Team New Zealand apre alla possibilità di confermare il capoluogo partenopeo per l'edizione 2029 dell'America's Cup.

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Anziani, sessualità e qualità della vitaUna ricerca inglese ha evidenziato in generale una maggior soddisfazione negli anziani con una vita sessuale attiva, anche se esistono differenze di genere Con l’avanzare dell’età l’attività sessuale ... disabili.com

DE CRESCENZO: “A NAPOLI SI VIVE, ALTRO CHE CLASSIFICHE” Luciano De Crescenzo, con la sua ironia elegante, ribalta ogni classifica sulla qualità della vita con una frase che è diventata cult. “Ho letto che Sondrio è al primo posto per qualità della vit - facebook.com facebook