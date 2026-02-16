Il dottor Cardarelli ha avviato un nuovo programma di assistenza per i pazienti con malattie autoimmuni del sistema nervoso centrale, come la sclerosi multipla, per aiutarli a vivere meglio. La sua iniziativa permette loro di fare televisite e consulti online, usando tecnologie avanzate. Questo approccio mira a rendere più facile la gestione della malattia, consentendo alle persone di mantenere le proprie attività quotidiane senza spostarsi troppo. Con questa soluzione, i pazienti possono ricevere cure più rapide e continuative, migliorando così la qualità della vita.

Tempo di lettura: 3 minuti Consentire ai pazienti che soffrono di malattie autoimmuni del sistema nervoso centrale, tra cui la sclerosi multipla, di svolgere le normali attività lavorative, familiari e di svago nel modo più naturale possibile, anche attraverso una presa in carico che prevede l’utilizzo di strumenti tecnologici di ultima generazione per televisite e consulti da remoto. E’ la mission del Centro di Neuroimmunologia e Sclerosi Multipla del Cardarelli, che accoglie oltre 1500 pazienti, circa il 10 per cento proveniente da fuori regione e per una second opinion (un secondo parere previsto per i pazienti che presentano casi più complessi e che richiedono una valutazione aggiuntiva su diagnosi o terapie già ricevute da parte di altre strutture). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cardarelli, televisita e presa in carico globale per migliorare la qualità della vita

Le cure palliative sono un approccio clinico volto a migliorare la qualità di vita dei pazienti oncologici, non solo alla fine della vita.

Le cure palliative sono un approccio clinico che va oltre il fine vita, offrendo supporto precoce ai pazienti oncologici.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.