Oltrepassare, il nuovo album di Pietro Roffi, porta gli ascoltatori in un viaggio tra suoni diversi. La fisarmonica, gli archi, il tastiere e l’elettronica si mescolano in modo naturale, superando i confini tradizionali. Roffi dimostra che questo strumento può andare oltre il suo ruolo classico, senza bisogno di spiegazioni o limiti. L’album invita a scoprire un mondo musicale aperto e senza barriere.

C’è un modo di intendere la fisarmonica che non ha bisogno di chiedere permesso. Non deve giustificarsi, né restare incasellata in un repertorio “previsto”. In “Oltrepassare”, il nuovo album strumentale di Pietro Roffi, la fisarmonica diventa una voce contemporanea piena, libera, capace di attraversare estetiche e paesaggi sonori con naturalezza: tra quintetto d’archi, pianoforte ed elettronica, in un progetto interamente composto da brani originali. Disponibile in formato CD e in digitale, “Oltrepassare” è prodotto da Blue Mirror, pubblicato da Extended Place e distribuito da Believe Digital. Il disco nasce con il sostegno del Ministero della Cultura e della SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - “Oltrepassare”, il nuovo album strumentale di Pietro Roffi: fisarmonica, archi, pianoforte ed elettronica in un viaggio oltre i confini

