Mai dire Blackout | Transizione sotto attacco

Negli ultimi mesi, la produzione di minerali critici ha subito forti pressioni a causa di tensioni geopolitiche, mentre gli Stati Uniti hanno sostenuto un aumento dei prezzi. Le fonti di energia rinnovabile sono state colpite da ostacoli legati al conflitto in corso, che ha influenzato le forniture di materiali chiave come alluminio e allumina. La Cina si conferma come principale protagonista nel mercato di questi materiali, rafforzando la propria posizione.

Minerali critici, USA sostengono i prezzi. Rinnovabili vittime della guerra. Alluminio e allumina, la Cina vince. Il Congo riprende il controllo del suo cobalto. GNL, l'Asia regge, il Pakistan no. IEA: tempi lunghi per il recupero da Hormuz. La Cina diversifica e aumenta le riserve. L’Ue raccomanda austerità e taglio tasse, ma il Fmi frena. Allarme alluminio. Lo stretto resta chiuso, export USA in crescita. Prezzi sotto pressione e crisi dell’alluminio. La guerra cambia flussi, regole e equilibri globali. Asia in emergenza tra diesel e GNL. La Cina rivende gas. India e Myanmar razionano, valute asiatiche sotto pressione. Fed attendista sui tassi.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Mai dire Blackout | Transizione sotto attacco Ukraine’s Shadow Government & The $100M Wartime Corruption Crisis Notizie correlate Leggi anche: Mai dire Blackout | Attacco all’Iran, i riflessi sull’energia Leggi anche: Mai dire Blackout | Checkpoint Hormuz Contenuti di approfondimento Blackout elettrici, con transizione green andrà peggio/ Dai problemi di rete ai limiti di solare ed eolicoLa transizione green verso le rinnovabili, dal solare all’eolico, se condotta in maniera ideologica e affrettata, può peggiorare i problemi di affidabilità della rete elettrica italiana. Il caldo ... ilsussidiario.net UK: rischio blackout di mesi per il piano di transizione Net Zero/ E’ fragile, la rete può collassareRischio blackout di mesi in UK: il piano Net Zero di Ed Miliband sotto accusa, rinnovabili intermittenti e ritiro del gas aumentano il rischio colasso La transizione energetica del Regno Unito verso ... ilsussidiario.net