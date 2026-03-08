Mai dire Blackout | Attacco all’Iran i riflessi sull’energia

Un attacco ha provocato il blocco dello stretto di Hormuz, impedendo il passaggio di petroliere e metaniere. Di conseguenza, i prezzi di gas, petrolio, benzina e gasolio sono aumentati. La situazione ha portato a una sospensione delle rotte commerciali nella zona. La chiusura interessa diversi operatori del settore energetico e provoca ripercussioni sui mercati globali.

Stretto di Hormuz bloccato, non passano petroliere e metaniere. Salgono i prezzi di gas, petrolio, benzina e gasolio. Gnl dal Qatar fermo, i produttori di petrolio del Golfo frenano l'estrazione in cerca di stoccaggi. L'Arabia Saudita aumenta l'export di petrolio. Trump convoca le Big Tech sull'energia. Gas dall'Artico per l'Ue. Sale il petrolio, inflazione su? Eni inizia l'export di Gnl dal Congo. La Francia riduce gli obiettivi green. Alla conferenza Iea gli Usa minacciano l'abbandono. Scende il prezzo del rame. La Libia taglia le forniture di benzina dalla Russia. L'EPA cancella le norme del 2009 sulle emissioni delle auto. Francia, sempre più nucleare e meno rinnovabili.