Cartoceto alle urne in anticipo | in maggio si voterà il nuovo sindaco

A Cartoceto le elezioni comunali si terranno in anticipo, con i cittadini chiamati alle urne il 24 e 25 maggio. Per questa occasione, si voterà per scegliere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. La scelta di anticipare le elezioni coinvolge cinque comuni della provincia di Pesaro e Urbino, che si preparano a un momento decisivo per il futuro amministrativo.

C’è Cartoceto tra i 5 comuni della provincia di Pesaro e Urbino che il 24 e il 25 maggio saranno chiamati a eleggere il nuovo sindaco e con esso il nuovo consiglio. Per effetto della nomina dell’ex primo cittadino Enrico Rossi a consigliere regionale e poi a vicepresidente della giunta di Palazzo Raffaello, nella cittadina dell’olio Dop si andrà alle urne con tre anni di anticipo: nella prossima primavera anziché nel 2029. Attualmente a guidare la giunta orfana di Rossi è il vicesindaco Matteo Andreoni e proprio lui appare il candidato numero uno della compagine vicina al centrodestra (nelle ultime elezioni del 2024 l’unica ad essersi presentata) ad assumere l’incarico di capolista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

