Nella zona di Brancaccio e nello Sperone, un’operazione della Distrettuale ha portato all’arresto di 32 persone coinvolte nel clan Sacco. Le indagini hanno evidenziato come il controllo dei parcheggi privati rappresentasse una fonte di entrate per il clan e fungesse anche da base logistica per le attività criminali. La questura ha sequestrato numerosi beni e avviato procedimenti giudiziari contro gli arrestati.

? Cosa sapere La Distrettuale arresta 32 persone a Brancaccio e nello Sperone per il clan Sacco.. Il controllo dei parcheggi privati garantiva entrate e basi operative per la famiglia Sacco.. Trentadue persone sono state fermate durante un blitz della Direzione distrettuale antimafia che ha colpito Brancaccio e lo Sperone, rivelando come la gestione dei parcheggi privati fosse diventata un pilastro economico per la famiglia Sacco. Tra i soggetti coinvolti figura Luciano Scrima, già scarcerato, mentre le indagini ricostruiscono un sistema di controllo del territorio dove il posto auto serviva a generare entrate facili e a garantire incontri riservati ai clan.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mafia e parcheggi a Palermo: il nuovo business dei clan a Brancaccio

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