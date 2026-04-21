Negli ultimi mesi si sono intensificati i controlli su droni usati nelle carceri della regione, dove vengono scoperti regolarmente trasporti di droga e smartphone. Le forze dell’ordine hanno identificato diversi interventi che coinvolgono i clan locali, i quali utilizzano questa tecnologia per far arrivare sostanze e dispositivi all’interno delle strutture. Sono stati segnalati anche casi in cui persone senza precedenti penali partecipano a questi traffici clandestini.

L’uso di droni per il trasporto di stupefacenti e dispositivi cellulari ha trasformato le dinamiche criminali nelle province campane, portando la tecnologia al servizio dei clan attraverso un sistema di compiti retribuiti che coinvolge anche soggetti privi di precedenti penali. Le indagini condotte dalla Dda Antimafia hanno permesso di individuare come questa modalità operativa sia penetrata in almeno 19 istituti penitenziari, sfruttando velivoli telecomandati per consegnare carichi illegali su tetti o in aree isolate. Logistica clandestina tra tariffe fisse e nuovi profitti. Il business dei piccoli velivoli senza pilota non è lasciato al caso, ma segue un modello organizzativo rigoroso con listini prezzi prestabiliti dai vertici della malavita.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Droni nelle carceri: il nuovo business dei clan tra droga e smartphone

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