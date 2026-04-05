Mariano Navone ha conquistato il suo primo titolo ATP a Bucarest, battendo in finale Merida, che aveva combattuto fino alla fine ma ha dovuto arrendersi. La vittoria rappresenta un traguardo importante per il tennista argentino, che ha dominato l'incontro e si è aggiudicato il trofeo. La finale si è svolta sulla terra battuta e ha visto Navone vincere in due set.

Mariano Navone, per la prima volta in carriera, è campione sul circuito ATP. L’argentino riesce nel suo intento a Bucarest, dove pure deve soffrire tre set prima di battere il sorprendente spagnolo classe 2004 Daniel Merida, che prima di questa settimana aveva disputato un solo match sul circuito maggiore, a Indian Wells. 6-2 4-6 7-5 il punteggio a favore di Navone, che rientra così nei 50 (sarà numero 42), e si garantisce anche, come vedremo, un ulteriore consolidamento dello status di grandissimo lottatore. E dire che il primo parziale è tutto in mano a lui, all’uomo che entrò nella storia perché senza disputare match Slam precedenti al Roland Garros 2024 debuttò direttamente da testa di serie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Finalmente Mariano Navone: l’argentino vince il titolo a Bucarest. Merida lotta, ma cede

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