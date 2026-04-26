Madrid Sinner perfetto con Moller | vince e conquista gli ottavi di finale

A Madrid, nel terzo turno del Masters 1000, Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria in due set contro il danese Elmer Moller, con il punteggio di 6-2 6-3. La partita si è conclusa domenica 26 aprile, permettendo all’azzurro di accedere agli ottavi di finale del torneo. Sinner ha mantenuto un livello di gioco elevato durante l’incontro, senza lasciare spazio alle reazioni dell’avversario.

Il numero uno al mondo prosegue il cammino nel torneo spagnolo. Ore Norrie e Tirante Madrid, 26 aprile 2026 – Jannik Sinner non sbaglia nel terzo turno del Masters 1000 di Madrid. Oggi, domenica 26 aprile, il fuoriclasse azzurro ha battuto in due set (con il punteggio di 6-2 6-3) il danese Elmer Moller. Il numero uno del ranking Atp, sempre in controllo fin dall’inizio, ha archiviato la pratica in un’ora e 17 minuti e agli ottavi affronterà ora uno tra il britannico Cameron Norrie e l’argentino Thiago Tirante. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo linke seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Notizie correlate

Madrid, Musetti super con Griekspoor vince e conquista gli ottavi di finaleMadrid, 26 aprile 2026 – Lorenzo Musetti torna in campo e vince con merito a Madrid.

Leggi anche: Sinner piega Moller e accede agli ottavi di finale a Madrid

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Atp Madrid, Sinner è insuperabile! Difesa impeccabile e passante perfetto contro Bonzi; Diretta Jannik Sinner - Benjamin Bonzi - Men Single - Madrid Open 2026; Jannik Sinner sbarca a Madrid per il quinto Master 1000. E scatta l’assalto al primato all-time di Edberg; ATP Madrid, Bonzi: Ho messo in difficoltà Sinner. Frustrato per quel dolore alle costole.

Dove vedere Sinner oggi al Madrid Open 2026 in streaming, al terzo turno incontra Elmer MøllerTutte le partite di Jannik Sinner a Madrid verranno trasmesse da Sky sul canale Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo e Now TV. La seconda è in programma per oggi vs Elmer Møller. gqitalia.it

Sinner avanza a Madrid, battuto Moller in due set. L'avversario di Jannik agli ottaviIl numero 1 al mondo torna in campo sul rosso della Caja Magica per contendere al danese n. 151 Atp l'accesso agli ottavi del torneo ... tuttosport.com

#Musetti- #Lehecka, ottavi Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com

Sara Errani e Jasmine Paolini salutano Madrid. Le Azzurre vengono superate in rimonta dalla coppia tedesca Zvonareva-Siegemund a seguito di un match super equilibrato. A far la differenza qualche errore di troppo quando la pressione aumenta. Nonostant - facebook.com facebook