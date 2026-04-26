Jannik Sinner ha vinto l'incontro contro il giocatore danese con il punteggio di 6-2 6-3, assicurandosi un posto negli ottavi di finale del torneo di Madrid. Nel match, l’italiano ha mostrato un buon livello di gioco, prevalendo nel primo set e consolidando la vittoria nel secondo. La partita si è svolta sulla terra battuta della capitale spagnola, con Sinner che ha dimostrato una buona forma in questa fase del torneo.

L'azzurro ritrova il suo tennis e batte il danese per 6-2 6-3. MADRID (SPAGNA) - Jannik Sinner ha ritrovato il suo miglior tennis, ha piegato nettamente Elmer Moller e ha ottenuto il pass per gli ottavi di finale del "Mutua Madrid Open", il quarto Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi totale pari a 8.235.540 euro, in scena sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola. L'azzurro, numero 1 del mondo e del tabellone, dopo l'esordio non brillante contro Bonzi, ha sconfitto oggi il rivale danese, 169 del ranking Atp, promosso dalle qualificazioni, col punteggio di 6-2 6-3. L'altoatesino negli ottavi di finale attende il vincente del match fra il britannico Cameron Norrie e l'argentino Thiago Agustin Tirante.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sinner piega Moller e accede agli ottavi di finale a Madrid

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