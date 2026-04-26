Madrid | Sinner lotta con il rovescio Paolini rinasce dopo il pianto

Nel torneo di Madrid, lo statunitense Sinner ha vinto contro Bonzi, pur mostrando problemi tecnici nel colpo di rovescio. Nel frattempo, Paolini ha superato la fase successiva, dopo essere stato eliminato a Stoccarda dalla statunitense Baptiste, e ha ripreso a giocare senza il peso dell’eliminazione precedente.

? Cosa sapere Sinner batte Bonzi a Madrid mostrando difficoltà tecniche nel colpo di rovescio.. Paolini supera la fase post-Stoccarda dopo l'eliminazione contro la statunitense Hailey Baptiste.. Durante la sessione di analisi dedicata al torneo di Madrid, Massimiliano Ambesi ha delineato il quadro tecnico dei protagonisti della Caja Magica, analizzando le prestazioni di Jannik Sinner e Jasmine Paolini dopo i recenti risultati ottenuti sul campo. Il del tennis internazionale si concentra ora sulle dinamiche della capitale spagnola, dove le valutazioni degli esperti mettono in luce sia momenti di difficoltà tecnica che segnali di progressione individuale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Madrid: Sinner lotta con il rovescio, Paolini rinasce dopo il pianto Notizie correlate All’Atletico Madrid, dopo Lookman, rinasce anche Nico GonzalezPrima un sinistro preciso sul secondo palo per finalizzare l’azione imbastita con Griezmann (che gliela restituisce di tacco), poi un imperioso... Atp 1000 Miami, Sinner vola in finale dopo aver battuto Zverev in due set. E' grande Italia anche nel doppio con Bolelli-Vavassori ed Errani-Paolini a giocarsi il titoloJannik Sinner ha battuto Alexander Zverev in due set, 6-3, 7-6, e si è qualificato per la finale del Masters 1000 di Miami . Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Atp Madrid, Sinner vince all’esordio contro Bonzi; Sinner, 68ª settimana da n. 1: con la finale a Madrid in vetta fino al Roland Garros; Alcaraz rinuncia al Masters 1000 di Madrid, per Sinner numero 1 si spalanca un'autostrada nel ranking; Alcaraz salta anche il Masters 1000 di Madrid: per Sinner porte aperte nel ranking. A che ora gioca Sinner oggi contro Moller all’Atp 1000 di Madrid? Ecco dove vedere la sfidaL'azzurro a caccia del pass per gli ottavi di finale. Prima sfida in assoluto con il classe 2003 danese, che ha eliminato Federico Cinà ... sport.quotidiano.net A Madrid Sinner si mostra umano: Bonzi lo graffia, Alcaraz depone le armi e Moller fiuta l'occasioneL’esordio contro Bonzi ha lasciato un messaggio più utile del punteggio. Non tanto per il risultato, quanto per la natura della partita: Sinner costretto a inseguire, a sporcare ... ilmattino.it Dalla Spagna confermano: Nico #Paz tornerà al Real Madrid in estate x.com Madrid, Cobolli sbotta per le condizioni del campo: "Altro che terra battuta! Sembra di stare..." - facebook.com facebook