All’Atletico Madrid dopo Lookman rinasce anche Nico Gonzalez

All’Atletico Madrid, Nico Gonzalez torna protagonista dopo il precedente di Lookman. Durante la partita, Gonzalez ha segnato un gol con un preciso sinistro sul secondo palo, conclusione ottenuta grazie a un assist di tacco di Griezmann. All’81’ ha poi realizzato un gol di testa che ha portato alla vittoria della squadra.

Prima un sinistro preciso sul secondo palo per finalizzare l’azione imbastita con Griezmann (che gliela restituisce di tacco), poi un imperioso stacco di testa all’81’ che regala la vittoria a Simeone. La doppietta di Nico Gonzalez si rivela decisiva per l’Atletico e per agguantare il terzo posto. Con la doppietta di ieri, l’argentino sale a 3 gol (tutti in Liga) in 19 presenze: ricordiamo che Nico aveva subito un infortunio alla coscia nel dicembre 2025. L’ex Juve ha finalmente trovato il suo posto nel mondo? Questo il punto del Pais. Il ritorno di Nico Gonzalez. Scrive El Pais: Nico González, con due gol, ha risolto per l’Atletico il prequel della finale di Coppa del Re che opporrà i Colchoneros alla Real Sociedad. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Nico Gonzalez Atletico Madrid, il riscatto si complica: l’arrivo di Lookman mescola tutte le carte in tavola! Cosa succedeCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate.

Nico Gonzalez Frattesi, Inter e Atletico Madrid ragionano sul clamoroso scambio. Di mezzo anche la Juventus… Ecco cosa sta succedendodi Redazione JuventusNews24Nico Gonzalez Frattesi, Inter e Atletico Madrid ragionano sul clamoroso scambio che coinvolge anche la Juventus.

Arda Turan può tornare all'Atletico Madrid: è uno dei nomi per il dopo SimeoneL’esperienza di Arda Turan sulla panchina dello Shakhtar Donetsk potrebbe terminare dopo appena un anno, ma non per gli scarsi risultati ottenuti.. tuttomercatoweb.com

Griezmann, la vendetta social Atletico scatena la bufera tra Barcellona e MadridLe Petit Diable infiamma il confronto tra i blaugrana ed i colchoneros, riprendendo una vecchia foto... Esta foto va muy dura - Questa foto spacca - recitava un post su X condiviso a marzo dello s ... tuttosport.com

Antoine Griezmann ha deciso di restare all'Atlético Madrid nonostante l'offerta dell'Orlando City, che spingeva per averlo subito per l'inizio della nuova stagione di MLS Il francese ha un contratto con l'Atlético Madrid fino al 30 giugno 2027, ma in estate dov x.com