Al Madrid Open, il tennista greco ha vinto facilmente contro il suo avversario, con i punteggi di 6-2 e 7-5, mentre il tedesco ha sconfitto il suo avversario con i risultati di 6-1, 3-6 e 6-3. Nel torneo sono avanzati anche tre qualificati, Vallejo, Budkov Kjaer e Merida, che hanno raggiunto il terzo turno. La competizione continua con diverse partite in programma.

? Cosa sapere Tsitsipas batte Bublik 6-2 7-5 e Zverev supera Navone 6-1 3-6 6-3 a Madrid.. I qualificati Vallejo, Budkov Kjaer e Merida accedono al terzo turno del torneo.. I qualificati Daniel Vallejo, Nicolai Budkov Kjaer e Daniel Merida hanno riscritto i destini del secondo turno al Mutua Madrid Open, approdando al terzo turno dopo una giornata caratterizzata da grandi scossoni nei vertici del tabellone maschile. La terra battuta di Madrid ha regalato scenari inaspettati, dove la determinazione dei giocatori meno accreditati ha messo in crisi le teste di serie. Mentre Flavio Cobolli e Luciano Darderi hanno già consolidato il loro passo nel torneo, l’ascesa di Vallejo, Budkov Kjaer e Merida ha dato un volto nuovo alla competizione, segnando una giornata dominata dai profili provenienti dal torneo di qualificazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Madrid Open: Tsitsipas travolge Bublik, scossoni nel tabellone

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