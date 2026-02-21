Tabellone ATP Dubai 2026 | Auger-Aliassime e Bublik alla testa del tabellone

Il tabellone ATP Dubai 2026 vede Auger-Aliassime e Bublik tra i favoriti, dopo il sorteggio ufficiale. La competizione si svolgerà dal 24 febbraio, attirando numerosi appassionati italiani. La presenza di questi due giocatori cambia gli equilibri e promette partite emozionanti fin dai primi turni. Le sfide si terranno sulla pista in cemento indoor del Dubai Duty Free Tennis Stadium, con molti scommettitori già pronti a seguire ogni colpo.

Sorteggiato il tabellone dell’ATP 500 di Dubai, che fino a pochi anni fa era appuntamento irrinunciabile per parecchi big. Adesso, con la concorrenza di Acapulco che ha cambiato superficie da anni, le cose sono diventate più complesse, ma il campo partenti rimane di tutto rispetto. Difende il titolo Stefanos Tsitsipas, anche se il greco tutto è meno che un facente parte dei favoriti. Comanda il tabellone Felix Auger-Aliassime: per il canadese sarà il cinese Zhizhen Zhang l’avversario di debutto di un tabellone sì inizialmente non così complesso, ma che avrà in ogni caso un quarto a tinte pirotecniche considerato l’ammasso di talento che c’è nella parte bassa di questo spot.🔗 Leggi su Oasport.it

ATP Rotterdam 2026, De Minaur e Auger-Aliassime ai quarti. Avanza anche BublikAlex de Minaur ha conquistato i quarti di finale dell'ATP 500 di Rotterdam, battendo Stan Wawrinka in due set, 6-4, 6-2.

ATP Rotterdam 2026: è de Minaur-Auger-Aliassime la finale, battuti Humbert e BublikAlex de Minaur ha conquistato la finale dell’ATP Rotterdam 2026 dopo aver battuto Hubert Humbert, mentre Felix Auger-Aliassime ha superato Bublik.

