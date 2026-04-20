Mutua Madrid Open sorteggiato il tabellone | possibile semifinale Sinner-Musetti

È stato completato il sorteggio del tabellone del Mutua Madrid Open, torneo del circuito Masters 1000 che si svolge sulla terra battuta della Caja Magica. Tra i protagonisti italiani, il numero uno del gruppo rappresenta Sinner, con Musetti che potrebbe incontrarlo in semifinale. La fase principale del torneo prevede diversi incontri tra i migliori giocatori del circuito, con la possibilità di vedere sfide tra i tennisti italiani.

Sorteggiato il main draw del Masters 1000 di Madrid sulla terra battuta della Caja Magica. Sinner guida la pattuglia azzurra, possibile semifinale con Musetti. Draper si ritira per infortunio e salta anche Roma. Definito il tabellone del Mutua Madrid Open, quarto Masters 1000 stagionale che si disputa sulla terra battuta della Caja Magica dal 2009, anno in cui il torneo ha abbandonato il duro indoor. Il montepremi complessivo è di 8.235.540 euro. Diversi gli italiani presenti nel main draw, distribuiti nelle varie sezioni del tabellone. Jannik Sinner, Federico Cinà e Lorenzo Sonego sono stati inseriti nel primo quarto, mentre nel secondo figurano Matteo Berrettini, Mattia Bellucci e Lorenzo Musetti.🔗 Leggi su Sportface.it

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