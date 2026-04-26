Madrid oggi Sinner-Moller al terzo turno – Il match in diretta

Oggi a Madrid si disputa il match tra Jannik Sinner e Elmer Moller, nel terzo turno del torneo Masters 1000. Il tennista italiano affronta il giocatore danese in una partita che si svolge sul campo principale del torneo. L'incontro si svolge domenica 26 aprile e viene trasmesso in diretta.

(Adnkronos) – Jannik Sinner scende in campo a Madrid. Oggi, domenica 26 aprile, il tennista azzurro sfida il danese Elmer Moller nel terzo turno del Masters 1000 spagnolo. Sinner è reduce dalla vittoria nel secondo turno contro il francese Benjamin Bonzi, battuto in tre set con il punteggio di 6-7 (6-8), 6-1, 6-4. Si comincia. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In attesa di SINNER, l'Italia perde i pezzi a MADRID

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