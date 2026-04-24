Sinner soffre ma vince all’esordio a Madrid | al terzo turno sfida Moller

Jannik Sinner ha vinto il suo primo match al torneo di Madrid, superando il primo turno dopo aver sofferto durante il gioco. Al terzo turno, affronterà il giocatore Moller. La partita si è conclusa con un risultato che ha visto Sinner recuperare un set perso e portare a casa la vittoria in rimonta. La sfida ha mostrato la sua capacità di reagire in situazioni difficili, anche in un contesto di grande pressione.

AGI - Jannik Sinner soffre ma supera l’esordio al Masters 1000 di Madrid, conquistando una vittoria in rimonta che conferma la sua solidità anche nelle giornate più complicate. Il numero uno del mondo ha battuto il francese Benjamin Bonzi (n.104 ATP) con il punteggio di 6-7(6), 6-1, 6-4 dopo 2 ore e 20 minuti di gioco, ribaltando un primo set perso al tie-break e ritrovando ritmo e precisione nei due parziali successivi. Al terzo turno, Sinner affronterà il danese Elmer Moller, che ha beneficiato del ritiro di Gabriel Diallo sul punteggio di 7-5, 3-3. Musetti parte forte: Hurkacz battuto in due set. Ottimo esordio anche per Lorenzo Musetti, protagonista di una prestazione solida alla Caja Mágica.🔗 Leggi su Agi.it

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