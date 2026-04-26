Madrid oggi Musetti-Griekspoor al terzo turno – Il match in diretta

Oggi a Madrid si gioca il match tra Lorenzo Musetti e Tallon Griekspoor, valido per il terzo turno del torneo Masters 1000. Il confronto si svolge in diretta televisiva e streaming, con il tennista italiano che torna in campo dopo le precedenti partite del torneo. La partita si svolge sulla terra battuta del capoluogo spagnolo e vede i due atleti affrontarsi in un match molto atteso dagli appassionati.

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti torna in campo a Madrid. Oggi, domenica 26 aprile, il tennista azzurro sfida l'olandese Tallon Griekspoor – in un match visibile in diretta tv e streaming – nel terzo turno del Masters 1000 spagnolo. Musetti è reduce dalla vittoria dell'esordio contro il polacco Hubert Hurkacz, battuto in due set con il punteggio di 6-4, 7-6 (4). Il match inizierà attorno alle 13-13.30. Dove vedere Musetti-Griekspoor? Il match sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di SkySport. Il match sarà trasmesso in streaming sull'app SkyGo, su NOW e Tennis Tv. Dopo il match di Musetti toccherà a Jannik Sinner, contro il danese Elmer Moller.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Matteo Berrettini DOUBLE BAGELS Daniil Medvedev | Monte-Carlo 2026 Match Highlights Notizie correlate LIVE Musetti-Griekspoor, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Gauff va al terzo, si allunga l’attesa per il toscanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-SIEGEMUND/ZVORANEVA NON PRIMA DELLE 13. LIVE Sinner-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Cirstea e Gauff al terzo, poi Musetti-GriekspoorCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Musetti-Griekspoor: orario, precedenti e dove vederla in tv; Madrid LIVE, Musetti sfida Griekspoor: in palio gli ottavi. Cronaca diretta dalle 13; Musetti-Griekspoor oggi, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming; Statistiche Tallon Griekspoor - Lorenzo Musetti: Risultati Tennis. Musetti-Griekspoor oggi in tv, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingLorenzo Musetti cerca gli ottavi di finale al Masters 1000 di Madrid. Dall'altra parte della rete per lui ci sarà Tallon Griekspoor, l'olandese che già in ... oasport.it Musetti diretta Atp Madrid: segui la partita dell'azzurro contro Griekspoor. Tennis oggi LIVELorenzo sfida l'olandese nel match che mette in palio il pass per gli ottavi di finale sulla terra rossa del Masters 1000 spagnolo: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Musetti-Griekspoor all'Atp Madrid, il risultato in diretta live della partita #SkySport #SkyTennis x.com Musetti diretta Atp Madrid: segui la partita dell'azzurro contro Griekspoor. Tennis oggi LIVE - facebook.com facebook