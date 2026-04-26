LIVE Sinner-Moller ATP Madrid 2026 in DIRETTA | Cirstea e Gauff al terzo poi Musetti-Griekspoor

Alle 11.00 si è aperta la partita tra Musetti e Griekspoor nel torneo ATP di Madrid. Contestualmente, si sono disputate le sfide tra Cirstea e Gauff, entrambe giunte al terzo set. Successivamente, sono previste le gare tra Errani e Paolini contro Siegremund e Zvoraneva, con inizio non prima delle 13. La diretta viene aggiornata in tempo reale sul sito.

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