LIVE Musetti-Griekspoor ATP Madrid 2026 in DIRETTA | Gauff va al terzo si allunga l’attesa per il toscano

Nella giornata di oggi si tengono le partite di singolare maschile e femminile al torneo ATP di Madrid. È in corso il match tra Musetti e Griekspoor, con la partita che si sta protraendo nel secondo set. Nel torneo femminile, Gauff ha raggiunto il terzo set. La partita tra ErraniPaolini e SiegremundZvoraneva non è ancora iniziata e si prevede che comincerà dopo le 13.

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