A Madrid, durante un torneo dell'ATP, Flavio Cobboli ha sconfitto Ugo Carabelli dopo aver recuperato un vantaggio considerevole, grazie anche alle condizioni di gioco scivolose. La partita si è conclusa con una rimonta impressionante da parte di Cobboli, che ha dimostrato una forte determinazione e resistenza mentale. La sfida si è svolta su un campo ghiacciato, rendendo difficile il movimento per entrambi i giocatori.

? Cosa sapere Flavio Cobboli batte Ugo Carabelli all'ATP Madrid dopo una rimonta sul campo scivoloso.. Il tennista italiano punta sulla gestione del padre e rifiuta l'uso dell'intelligenza artificiale.. Flavio Cobolli supera in rimonta Ugo Carabelli all’ATP Madrid, affrontando un campo estremamente scivoloso che ha reso le sue difficoltà iniziali una sfida di adattamento fisico e mentale prima del turno successivo. Il giocatore italiano ha dovuto gestire una situazione tecnica complessa durante il primo set, descrivendo la superficie come priva di terra battuta e paragonabile a una pista da hockey su ghiaccio per via della scarsa aderenza....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Madrid, Cobboli sfida il ghiaccio: rimonta incredibile e mentalità vincente

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