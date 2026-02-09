Catanzaro Aquilani avverte | Pescara sfida complessa serve mentalità vincente e recupero immediato

Il Catanzaro si prepara a sfidare il Pescara in trasferta. Alberto Aquilani mette in guardia i suoi giocatori, parlando di una partita difficile. Il tecnico chiede più impegno e concentrazione, sottolineando che serve una mentalità forte e un recupero rapido. La squadra deve essere pronta a combattere fin dal primo minuto per portare a casa i tre punti.

Il Catanzaro si prepara ad affrontare il Pescara in trasferta, con un monito chiaro da parte del tecnico Alberto Aquilani: servono “serietà, coraggio e ferocia”. L’incontro, in programma a Pescara, arriva a distanza di soli tre giorni dalla vittoria giallorossa contro la Reggiana, rendendo la preparazione particolarmente complessa e focalizzata soprattutto sul recupero delle energie. Questa sfida si inserisce in un calendario fitto di impegni per la squadra calabrese. La trasferta a Pescara rappresenta una sfida a sé stante, soprattutto considerando la posizione in classifica degli avversari, attualmente ultimi.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

