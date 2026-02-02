Casper Ruud è diventato papà il ‘regalo’ dopo gli Australian Open

Casper Ruud è diventato papà per la prima volta. Il tennista norvegese, numero 13 del ranking ATP, ha condiviso la notizia sui social, mostrando una foto della manina della neonata e scrivendo che è “la sensazione migliore di sempre”. Una grande gioia per il giocatore, arrivata dopo gli Australian Open.

(Adnkronos) – Casper Ruud è diventato papà per la prima volta. Il tennista norvegese, numero 13 del ranking ATP, ha annunciato la nascita della figlia sui social: “La sensazione migliore di sempre”, ha scritto Ruud a corredo di uno scatto della manina della neonata. Ruud ha poi ringraziato per i messaggi ricevuti: “Grazie per tutti i bellissimi messaggi in queste ultime due settimane. Maria e la nostra bimba stanno alla grande”, ha scritto rassicurando sulle condizioni della compagna e della figlia, nata due giorni fa, il 30 gennaio. Il tennista norvegese è stato eliminato agli ottavi di finale contro Ben Shelton, ma già in conferenza stampa aveva parlato dell’imminente arrivo della figlia: “Per me è la prima volta per un po’ di cose. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

