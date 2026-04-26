Domani, alla Court 6 del Masters 1000 di Madrid, si svolgerà il debutto di Bolelli e Vavassori nel torneo. L'ottava testa di serie affronterà la coppia formata da Andreozzi e Guinard nel match che vale l'accesso agli ottavi di finale. La sfida segna un momento importante per i tennisti italiani, pronti a confrontarsi in questa fase della competizione.

? Cosa sapere Bolelli e Vavassori debuttano domani alla Court 6 del Masters 1000 di Madrid.. L'ottava testa di serie sfida Andreozzi e Guinard per l'accesso agli ottavi.. Lunedì 27 aprile 2026, Simone Bolelli e Andrea Vavassori debuttano al Masters 1000 di Madrid affrontando la coppia composta da Guido Andreozzi e Manuel Guinard sulla Court 6. Il percorso degli azzurri nella capitale spagnola inizia ufficialmente domani, quando il quarto grande appuntamento della stagione ATP porterà in campo l’ottava testa di serie del tabellone doppio. La coppia italiana, che ha recentemente riconquistato la massima sintonia dopo un periodo di assestamento, si misura con una sfida impegnativa contro l’accoppiata argentina-francese per l’accesso alla fase successiva del torneo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Madrid, Bolelli e Vavassori: la sfida per rilanciare l’azzurro

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