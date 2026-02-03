LIVE Atletica World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA | Furlani trionfa con il record del meeting Dosso vince al debutto

Questa sera a Ostrava si è chiusa la diretta del Meeting Indoor. Furlani ha conquistato il record del meeting, mentre Dosso ha vinto al suo debutto. La gara è stata emozionante e piena di sorprese. Gli atleti si sono sfidati fino all’ultimo metro, regalando uno spettacolo intenso ai partecipanti e agli spettatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.08 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale del Meeting di Ostrava. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 19.06 La nota stonata in casa Italia di questa serata è rappresentata da Pietro Arese. L’azzurro ha chiuso al sesto posto la gara dei 3000 metri in 7:46.20 al debutto stagionale. L’italiano ha faticato a tenere il cambio di ritmo del portoghese Nader, che ha vinto in 7:38.05 19.04 Buona prestazione anche per Marta Zenoni, che ha chiuso al quinto posto nei 1500 metri sfiorando il record italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina a Ostrava è iniziato il World Indoor Tour di atletica.

