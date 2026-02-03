LIVE Atletica World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA | Furlani trionfa con il record del meeting Dosso vince al debutto

Da oasport.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera a Ostrava si è chiusa la diretta del Meeting Indoor. Furlani ha conquistato il record del meeting, mentre Dosso ha vinto al suo debutto. La gara è stata emozionante e piena di sorprese. Gli atleti si sono sfidati fino all’ultimo metro, regalando uno spettacolo intenso ai partecipanti e agli spettatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.08 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale del Meeting di Ostrava. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 19.06 La nota stonata in casa Italia di questa serata è rappresentata da Pietro Arese. L’azzurro ha chiuso al sesto posto la gara dei 3000 metri in 7:46.20 al debutto stagionale. L’italiano ha faticato a tenere il cambio di ritmo del portoghese Nader, che ha vinto in 7:38.05 19.04 Buona prestazione anche per Marta Zenoni, che ha chiuso al quinto posto nei 1500 metri sfiorando il record italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

live atletica world indoor tour ostrava 2026 in diretta furlani trionfa con il record del meeting dosso vince al debutto

© Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA: Furlani trionfa con il record del meeting, Dosso vince al debutto

Approfondimenti su World Indoor Tour

LIVE Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA: inizia il meeting, attesa per Dosso

LIVE Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA: Dosso convince all’esordio, attesa per Zenoni e Furlani

Questa mattina a Ostrava è iniziato il World Indoor Tour di atletica.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su World Indoor Tour

Argomenti discussi: LIVE Atletica, World Indoor Tour New York 2026 in DIRETTA: Blake e Asher Smith fulmini nei 60! Zampata di Hocker nel doppio miglio; World Athletics Indoor Tour, a Boston 1^ meeting; LIVE Atletica, World Indoor Tour Boston 2026 in DIRETTA: storico record del mondo di Hoey negli 800! Ihemeje non decolla, sconfitto Lyles; Millrose Games a New York, stasera LIVE su Sky.

live atletica world indoorAtletica oggi in tv, World Indoor Tour Ostrava 2026: orari, programma, streaming, azzurri in garaSi preannuncia un pomeriggio elettrizzante a Ostrava in occasione della terza tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. Il ... oasport.it

LIVE Atletica, World Indoor Tour New York 2026 in DIRETTA: spettacolo assicurato nel mezzofondoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Millrose Games 2026, meeting internazionale in ... oasport.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.