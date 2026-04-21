Al via il Macfrut 2026 Lollobrigida | Più di una fiera Neri | Straordinaria partecipazione internazionale

È iniziata la manifestazione dedicata all’agricoltura e all’ortofrutta, con un coinvolgimento internazionale evidente. Un rappresentante ha affermato che l’evento offre l’opportunità di stabilire e consolidare relazioni con altri Paesi. La partecipazione di espositori e visitatori da diverse nazioni ha attirato l’attenzione, sottolineando il carattere globale della rassegna. La fiera si svolge in un contesto di grande afflusso di pubblico e di interesse nel settore agroalimentare.