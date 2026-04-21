Al via il Macfrut 2026 Lollobrigida | Più di una fiera Neri | Straordinaria partecipazione internazionale
È iniziata la manifestazione dedicata all’agricoltura e all’ortofrutta, con un coinvolgimento internazionale evidente. Un rappresentante ha affermato che l’evento offre l’opportunità di stabilire e consolidare relazioni con altri Paesi. La partecipazione di espositori e visitatori da diverse nazioni ha attirato l’attenzione, sottolineando il carattere globale della rassegna. La fiera si svolge in un contesto di grande afflusso di pubblico e di interesse nel settore agroalimentare.
“Macfrut è più di una fiera, è l’occasione per creare rapporti e rafforzare legami con altri Paesi del mondo. È la prova della nostra capacità di essere all’avanguardia e di rappresentare un’opportunità per lo sviluppo di altre nazioni, come quelle africane o mediorientali”. Con queste parole il.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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