A Manfredonia, il servizio di trasporto sociale del Comune ha aggiunto due nuovi mezzi attrezzati, entrati in funzione il 12 marzo. Questi veicoli sono stati destinati alle attività dei Servizi Sociali, che ora dispongono di risorse aggiornate per svolgere le loro funzioni quotidiane. La consegna dei mezzi rappresenta un passo importante per il supporto alle esigenze della comunità locale.

Il servizio di trasporto sociale del Comune di Manfredonia si rinnova con l’arrivo di due nuovi mezzi attrezzati, entrati in servizio il 12 marzo e destinati alle attività dei Servizi Sociali. I veicoli sono dotati di pedana per carrozzine, configurazioni flessibili per utenti e accompagnatori, climatizzazione e standard ambientali Euro 6, offrendo condizioni di viaggio più sicure, moderne e confortevoli. Possono trasportare fino a 16 utenti, oppure 8 utenti con assistente e fino a due carrozzine. Un aggiornamento importante che sostituisce mezzi ormai datati e migliora concretamente un servizio essenziale per molte persone e per le loro famiglie. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, due nuovi mezzi per i Servizi Sociali

