Con l’arrivo della primavera, i jeans si confermano uno dei capi più pratici e versatili nel guardaroba, grazie alla vasta gamma di modelli disponibili sul mercato. Le scarpe si abbinano in modo diverso a seconda dello stile scelto, creando look adatti a varie occasioni. La combinazione di jeans e calzature si adatta facilmente alle diverse preferenze, offrendo numerose possibilità di abbinamento per ogni modello.

I jeans rappresentano un capo di abbigliamento estremamente versatile, soprattutto in primavera. Anche perché si fa presto a dire jeans: i modelli possibili in commercio sono tantissimi e c’è l’imbarazzo della scelta. Tuttavia per le over si pone un dilemma non da poco: quali scarpe indossare per diversi modelli di jeans? Alcuni consigli utili. Le sneakers. È un grande classico: denim e sneakers appaiono essere un binomio indissolubile che ha il gusto della comodità, pur restando ordinate, in ogni occasioni, dalle uscite alle escursioni. Il grosso vantaggio consiste nel fatto che le sneakers sono un po’ un passe-partout per ogni modello: non esiste un tipo di jeans che non ci stia bene. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Jeans e scarpe, gli abbinamenti giusti per ogni modello: i look perfetti per la primavera

Articoli correlati

Dallo street style, 4 abbinamenti perfetti da copiare aspettando la bella stagioneSe sulle passerelle sembrano sfilare sempre di più capi concreti e passepartout pensati per durare nel tempo, anche lo street style segue le stesse...

Leggi anche: Jeans Department 5 ‘Skeith’: Slim Fit, tessuto e abbinamenti

QUALI SCARPE INDOSSARE CON PANTALONI A GAMBA LARGA PER UN LOOK ELEGANTE E SOFISTICATO

Tutto quello che riguarda Jeans e scarpe gli abbinamenti giusti...

Temi più discussi: 4 scarpe anni ‘70 che tornano di moda nella primavera 2026: un po’ boho chic, un po' disco girl; Sofisticate e versatili, queste sono le scarpe must-have del momento; Le scarpe PUMA che tutti amano sono ora in sconto su Amazon al 50%; Antonella Clerici con il completo di jeans (scuro) camicia e pantaloni più giusto di tutti.

Non avrei mai pensato che queste scarpe stessero bene con i jeans bianchi, eppure eccoci quiNon sai quali scarpe indossare con i jeans blu? È un gioco da ragazzi. Sneakers, stivali, mocassini, quello che vuoi: praticamente va bene tutto! I jeans bianchi, invece? È tutta un’altra storia. Anch ... cosmopolitan.com

Eleganza ottica. Come abbinare le scarpe bianche nella Primavera-Estate 2026Nelle prossime settimane, insomma, le scarpe bianche da donna non rimarranno appannaggio di occasioni speciali ed ensemble formali. Al contrario, si apprestano a sostituire con classe ed eleganza le c ... iodonna.it

CreativeMamy. . Una bellissima borsa di jeans fai da te #homemade #diy #fblifestyle - facebook.com facebook

Dai peep toe alle platform di legno: tornano in auge i sandali anni 70 da indossare con i jeans x.com