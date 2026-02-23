dallo street style 4 abbinamenti perfetti da copiare aspettando la bella stagione

Nel mondo dello street style, quattro abbinamenti pratici e di tendenza emergono come perfetti da replicare in vista della bella stagione. La scelta di capi versatili, capaci di adattarsi a diverse occasioni, si fa strada tra le strade della città. La voglia di outfit semplici ma stilosi si riflette nelle combinazioni più apprezzate tra appassionati e influencer. Questi look mostrano come si possa valorizzare il proprio stile con pezzi facili da indossare e duraturi nel tempo.

Se sulle passerelle sembrano sfilare sempre di più capi concreti e passepartout pensati per durare nel tempo, anche lo street style segue le stesse regole. A cominciare dai jeans straight a vita alta che hanno ribadito il loro ruolo di grande classico ma, allo stesso tempo, di pezzo di tendenza. Non è difficile capire il successo di questo modello di jeans. La vita alta rassicura, è adatta a qualsiasi fascia d’età ed è strategica durante la stagione fredda. La silhouette diritta allunga la figura e sta bene a ogni fisicità. Inoltre i jeans diritti e a vita alta sono versatili, si prestano a essere inseriti in outfit più eleganti o pensati per l’ufficio, confermandosi molto più trasversali di altre vestibilità. 🔗 Leggi su Amica.it

Moda uomo: i look In e quelli Out dallo Street Style di Pitti 109Pitti Uomo 109 a Firenze presenta le principali tendenze della moda maschile, con focus su look in e out nello street style.

Dalle passerelle allo street style, guida aggiornata su come abbinare la camicia di seta per creare look sofisticati e versatili, perfetti dal lavoro all’aperitivoCon l’arrivo della primavera, si torna a cercare tessuti freschi e eleganti.

