Automobilista va fuori strada sulla Provinciale 4 è grave

Nella notte tra il 6 e il 7 aprile, un grave incidente si è verificato sulla Strada Provinciale 4 a Sant'Ambrogio di Valpolicella. Un'automobilista ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada e riportando ferite serie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e avviare le verifiche necessarie. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Grave incidente nella notte tra Pasqua e Pasquetta a Sant’Ambrogio di Valpolicella. Il ferito è stato ricoverato all'ospedale di Borgo Trento Intorno alla mezzanotte e mezza di oggi, 6 aprile, un serio incidente stradale è avvenuto lungo la Strada Provinciale 4, a Sant'Ambrogio di Valpolicella. Un veicolo è uscito di strada in modo autonomo e una persona è rimasta ferita. Immediato è stato l'allarme che ha portato sul posto i mezzi di soccorso del 118, giunti con un'ambulanza e un'automedica per gestire l'emergenza. I sanitari hanno riscontrato un quadro clinico preoccupante, assegnando al paziente il codice rosso e trasportandolo d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Grave incidente sulla strada provinciale: 39enne investito all’uscita dalla messaIl fatto è avvenuto nei pressi di Villa Marsello, sulla Lecce-Novoli, dove ha sede il centro base della Comunità Emmanuel.

Spaventoso frontale tra auto sulla Provinciale: grave una ragazza, strada chiusaUn grave incidente si è verificato nella prima mattinata di oggi, giovedì 26 marzo, lungo la SP236 a Montichiari.

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