Macchia solare enorme ed esplosiva rivolta verso la Terra | Oggi può scatenare un brillamento di classe X

Una grande macchia solare si è formata nella zona centrale del Sole e si trova in una posizione tale da puntare direttamente verso la Terra. Gli scienziati riferiscono che questa regione presenta un’attività esplosiva e potrebbe generare un brillamento di classe X nelle prossime ore. La macchia, definita come enorme e instabile, rappresenta un potenziale motivo di preoccupazione per le possibili interferenze con i sistemi tecnologici terrestri.

Nella zona centrale del Sole si è formata un'enorme e instabile macchia solare che punta direttamente la Terra. È altamente instabile e "potenzialmente pericolosa": secondo i ricercatori oggi 26 aprile 2026 può scatenare un violentissimo brillamento di classe X. Le possibili conseguenze sul nostro pianeta.🔗 Leggi su Fanpage.it

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