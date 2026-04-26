Macchia solare enorme ed esplosiva rivolta verso la Terra | Oggi può scatenare un brillamento di classe X

Da fanpage.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una grande macchia solare si è formata nella zona centrale del Sole e si trova in una posizione tale da puntare direttamente verso la Terra. Gli scienziati riferiscono che questa regione presenta un’attività esplosiva e potrebbe generare un brillamento di classe X nelle prossime ore. La macchia, definita come enorme e instabile, rappresenta un potenziale motivo di preoccupazione per le possibili interferenze con i sistemi tecnologici terrestri.

Nella zona centrale del Sole si è formata un'enorme e instabile macchia solare che punta direttamente la Terra. È altamente instabile e "potenzialmente pericolosa": secondo i ricercatori oggi 26 aprile 2026 può scatenare un violentissimo brillamento di classe X. Le possibili conseguenze sul nostro pianeta.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Enorme macchia solare esplode decine di volte in 24 ore e ora punta la Terra: è metà della CarringtonLa macchia solare AR 4366 rapidamente apparsa sulla nostra stella è gigantesca ed estremamente instabile, avendo dato vita a decine di esplosioni...

Borse a picco, petrolio verso 100 dollari: la guerra in Medio Oriente può scatenare la tempesta perfettaBorse europee in profondo rosso, petrolio verso i 100 dollari, 500mila passeggeri a terra, merci bloccate, caos nei cieli.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Il sole ha urlato a marzo e qualcuno l’ha registrato (VIDEO); Il sole emette due brillamenti solari di classe X e provoca un blackout radio sulla Terra in sole sette ore.

Enorme macchia solare di 140.000 km sta per rivolgersi verso la Terra: ha due nuclei scuriSulla fotosfera del Sole, la superficie visibile, è comparsa una gigantesca macchia solare con un diametro di 140.000 chilometri. È caratterizzata da due enormi nuclei scuri e si trova nella zona ... fanpage.it

Una enorme e minacciosa macchia solare può esplodere oggi 14 ottobre: È potenzialmente pericolosaL’immensa e anomala macchia solare AR 4246 presente sul Sole potrebbe esplodere da un momento all’altro oggi 14 ottobre, a causa dell’elevatissima instabilità dei suoi molteplici e confusionari poli ... fanpage.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.