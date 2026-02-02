Enorme macchia solare esplode decine di volte in 24 ore e ora punta la Terra | è metà della Carrington

Una grande macchia solare esplode decine di volte in 24 ore e ora punta direttamente verso la Terra. La regione, chiamata AR 4366, è gigantesca e molto instabile. Gli scienziati monitorano attentamente le sue esplosioni, perché potrebbe causare effetti sulla nostra atmosfera. Per ora, nessun pericolo immediato, ma la situazione resta sotto controllo.

La macchia solare AR 4366 rapidamente apparsa sulla nostra stella è gigantesca ed estremamente instabile, avendo dato vita a decine di esplosioni nell'arco di 24 ore. Fra esse anche violenti brillamenti di Classe X, compreso un estremo X 8.1. Gli scienziati stanno monitorando eventuali CME scagliate verso la Terra. La struttura, che è metà della macchia solare responsabile dell'Evento di Carrington, nelle prossime ore punterà direttamente il nostro pianeta.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Macchia Solare AR 4366

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Macchia Solare AR 4366

Una strana macchia solare a rischio esplosione e un enorme buco a forma di cuore apparsi sul SoleSul Sole sono emerse due strutture peculiari: un gigantesco buco coronale a forma di cuore e una macchia solare anomala, con un centro chiaro e non scuro. Cosa significa e perché la macchia AR 4220 è ... fanpage.it

Enorme e minacciosa macchia solare apparsa sul Sole: è così grande che un rover NASA l’ha ripresa da MarteSul margine sinistro del Sole è spuntata un’immensa macchia solare, che ha già dato vita a un violento brillamento. Nei prossimi giorni la struttura ruoterà direttamente verso la Terra. La macchia ... fanpage.it

*”Zoomando sul mare in tempesta al Ciolo… una macchia marrone enorme in acqua. Mare agitato o qualcosa di più Il mistero resta! ”* *#Ciolo #MisteroNelMare #OndeGiganti #SalentoInTempesta #DettagliCheSfidano #CuriositàSalentine #ReelS - facebook.com facebook