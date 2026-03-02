Borse a picco petrolio verso 100 dollari | la guerra in Medio Oriente può scatenare la tempesta perfetta

Le borse europee segnano forti perdite, mentre il prezzo del petrolio si avvicina ai 100 dollari. La guerra in Medio Oriente ha causato il blocco di voli e merci, lasciando a terra circa 500mila passeggeri e creando un caos nei cieli. La situazione sta portando a un aumento dei prezzi energetici e a un pesante impatto sul traffico aereo e commerciale.

Borse europee in profondo rosso, petrolio verso i 100 dollari, 500mila passeggeri a terra, merci bloccate, caos nei cieli.La crisi in Medio Oriente è uno shock economico globale che tocca mercati finanziari, energia, trasporti, turismo e industria. Dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, la risposta di Teheran e l’allargamento della guerra nelle ultime ore, le borse europee hanno aperto la settimana con un tonfo. Ma il vero grande problema globale si chiama Stretto di Hormuz: il corridoio marittimo da cui passa oltre un quinto del petrolio mondiale e più del 30% del gas naturale liquefatto. Il blocco dello stretto crea il collo di bottiglia energetico del pianeta. 🔗 Leggi su Panorama.it

Guerra in Iran: in Italia è subito stangata sulla benzina. Il blocco di Hormuz spinge il petrolio verso i 100 dollariRoma, 2 marzo 2026 – L’escalation militare nel Golfo Persico ha trasformato in poche ore lo scenario economico globale.

