Borse a picco petrolio verso 100 dollari | la guerra in Medio Oriente può scatenare la tempesta perfetta

Le borse europee segnano forti perdite, mentre il prezzo del petrolio si avvicina ai 100 dollari. La guerra in Medio Oriente ha causato il blocco di voli e merci, lasciando a terra circa 500mila passeggeri e creando un caos nei cieli. La situazione sta portando a un aumento dei prezzi energetici e a un pesante impatto sul traffico aereo e commerciale.

Borse europee in profondo rosso, petrolio verso i 100 dollari, 500mila passeggeri a terra, merci bloccate, caos nei cieli.La crisi in Medio Oriente è uno shock economico globale che tocca mercati finanziari, energia, trasporti, turismo e industria. Dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, la risposta di Teheran e l'allargamento della guerra nelle ultime ore, le borse europee hanno aperto la settimana con un tonfo. Ma il vero grande problema globale si chiama Stretto di Hormuz: il corridoio marittimo da cui passa oltre un quinto del petrolio mondiale e più del 30% del gas naturale liquefatto. Il blocco dello stretto crea il collo di bottiglia energetico del pianeta. Guerra in Iran: in Italia è subito stangata sulla benzina. Il blocco di Hormuz spinge il petrolio verso i 100 dollariRoma, 2 marzo 2026 – L'escalation militare nel Golfo Persico ha trasformato in poche ore lo scenario economico globale. Mattarella: "Non può evocare la pace chi muove la guerra. Medio Oriente, soluzione dei 2 Stati unica possibile" Con il blocco dello Stretto di Hormuz, da cui passa oltre un quinto del petrolio mondiale, benzina e bollette rischiano di impennarsi. Borse europee in rosso, turismo e merci fermi: la crisi in Medio ... Crisi Medio Oriente, il petrolio vola a +13% sui mercati asiaticiSui prezzi grava l'annunciata decisione di Teheran di ridurre il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz Il premier croato Andrej Plenkovic ribadisce l'unità dell'Ue sulla crisi in Medio Oriente, invita alla prudenza sull'Iran e sottolinea il ruolo dell'oleodotto adriatico per la sicurezza energetica europea Iran: le tensioni in Medio Oriente si riflettono sulle economie del Maghreb