Il ministro dell’Industria ha aggiornato sulla situazione in Medio Oriente, sottolineando che l’Italia ha il più alto livello di stoccaggio di gas in Europa. Ha riferito di aver fatto un punto sulla sicurezza e sulla disponibilità di gas e petrolio, per assicurare che le scorte siano sufficienti. La valutazione riguarda sia la quantità di risorse che le condizioni di sicurezza nella regione.

«Ieri abbiamo fatto un punto della situazione rispetto a cosa sta succedendo in Medio Oriente, con una valutazione sulla sicurezza e sulla quantità di gas e petrolio, per avere la garanzia che c’è un numero sufficiente. E poi naturalmente sui risvolti dei prezzi». A dirlo è stato il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin in un intervento a Tgcom24, riassumendo l’ultimo incontro a Palazzo Chigi per il Consiglio dei ministri. «Per quanto riguarda la sicurezza, noi siamo un Paese che è nella condizione di essere abbastanza sicuro quantitativamente, siamo il Paese che ha lo stoccaggio più alto d’Europa, abbiamo fonti di approvvigionamento diversificate, quindi possiamo dire che non c’è una situazione di estrema gravità sui quantitativi di risorsa e quando parlo di quantitativi di risorsa parlo principalmente di gas». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Medio Oriente, Pichetto Fratin rassicura sul gas: «Siamo il Paese con il più alto stoccaggio d’Europa»

Il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin: "Non abbiamo più bisogno di acquistare gas dalla Russia""Noi non abbiamo più bisogno di acquistare dalla Russia, in questo momento stiamo acquistando gas da tutto il mondo, abbiamo il 46-47% della domanda...

All'Aurum il confronto sul sistema idrico con il ministro Pichetto Fratin: "I gestori non siano baracconi" [VIDEO]A Pescara l'evento organizzato dal Consiglio regionale, in collaborazione con l'Ersi e con l'Aca.

Una raccolta di contenuti su Medio Oriente.

Temi più discussi: Medio Oriente, il Presidente Meloni presiede due riunioni di Governo; Medio Oriente, il Presidente Meloni presiede due riunioni di Governo; Gas e conflitto in Medio Oriente, il governo valuta nuovi interventi; Medio Oriente, vertici a Palazzo Chigi con Meloni e ministri. Le opposizioni: La premier venga in Parlamento.

Medio Oriente, Pichetto Fratin a Tgcom24 Tour: Abbiamo stoccaggio e diversificazione energia, siamo al sicuro su fornitureL'intervento del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ... msn.com

Pichetto Fratin e la sicurezza energetica: Scorte gas al sicuro, carbone come riserva freddaSicurezza energetica Italia Il Ministro dell’Ambiente blinda l'approvvigionamento nazionale dopo il vertice d'urgenza a ... energiaoltre.it

MEDIO ORIENTE | Colpito un edificio a Baalbek e un hotel a Beirut, almeno 10 morti. I soccorritori scavano tra le macerie dopo il doppio attacco dell'esercito israeliano. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/03/04/israele-attacca-il-libano-colpiti-h facebook

MEDIO ORIENTE | È rientrata in Italia, con un volo di linea, la piacentina che era rimasta bloccata con il marito a Dubai e il cui arrivo era atteso affinché potesse effettuare la donazione del midollo decisiva per salvare la vita al padre affetto da leucemia acuta. # x.com