M5S in pista con Amadei | arriva Conte

Da ilgiorno.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I vertici nazionali del Movimento 5 Stelle si sono attivati per sostenere i candidati sindaco nelle città italiane, con la presenza di Giuseppe Conte che si è unito alla campagna. La mobilitazione si inserisce nel quadro delle strategie del partito per rafforzare la propria presenza sul territorio in vista delle prossime elezioni amministrative. Tra i protagonisti della campagna anche il conduttore televisivo che collabora con il movimento.

Per sostenere i candidati sindaco cittadini si muovono anche i vertici nazionali. Giuseppe Conte, leader dei 5Stelle, sarà infatti a Legnano all’inizio della prossima settimana per incontrare Federico Amadei (nella foto), il candidato del Patto civico che ha, tra gli altri, anche il sostegno del movimento. Il presidente dei 5 Stelle sarà in città il 28 aprile, con arrivo previsto alle 11.20, al mercato cittadino del martedì: qui è previsto l’incontro tra Conte e il candidato Amadei. È presumibile che Conte rimarrà il tempo necessario per la consueta “investitura“ del candidato locale: "La presenza di Conte è un’occasione concreta per portare...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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