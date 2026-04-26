I vertici nazionali del Movimento 5 Stelle si sono attivati per sostenere i candidati sindaco nelle città italiane, con la presenza di Giuseppe Conte che si è unito alla campagna. La mobilitazione si inserisce nel quadro delle strategie del partito per rafforzare la propria presenza sul territorio in vista delle prossime elezioni amministrative. Tra i protagonisti della campagna anche il conduttore televisivo che collabora con il movimento.

Per sostenere i candidati sindaco cittadini si muovono anche i vertici nazionali. Giuseppe Conte, leader dei 5Stelle, sarà infatti a Legnano all’inizio della prossima settimana per incontrare Federico Amadei (nella foto), il candidato del Patto civico che ha, tra gli altri, anche il sostegno del movimento. Il presidente dei 5 Stelle sarà in città il 28 aprile, con arrivo previsto alle 11.20, al mercato cittadino del martedì: qui è previsto l’incontro tra Conte e il candidato Amadei. È presumibile che Conte rimarrà il tempo necessario per la consueta “investitura“ del candidato locale: "La presenza di Conte è un’occasione concreta per portare...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - M5S in pista con Amadei: arriva Conte

Notizie correlate

Leggi anche: Conte ad Avellino il 25 aprile: sede M5S aperta e Pizza già in pista per il Comune

Legnano, la fibra ottica ultraveloce nel mirino: “La città smart è ancora in ritardo”. E in Consiglio arriva l’interrogazione di AmadeiLegnano (Milano), 10 marzo 2026 – Quale città smart si può costruire se uno degli elementi fondamentali, vale a dire la connettività di qualità più...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: M5S in pista con Amadei: arriva Conte; Stragi '92, Pd e M5S: ''Cruciale la pronuncia della Cassazione su mandanti esterni e pista nera''; Conte ad Avellino il 25 aprile: sede M5S aperta e Pizza già in pista per il Comune; Comunali ad Agrigento, tre candidati per il centrodestra spaccato. M5s ritira il simbolo.

M5S in pista con Amadei: arriva ContePer sostenere i candidati sindaco cittadini si muovono anche i vertici nazionali. Giuseppe Conte, leader dei 5Stelle, sarà infatti ... ilgiorno.it

Scarpinato il telefonista. Il M5S attacca il Tempo ma sono ben 33 le telefonate con NatoliOre 13,29 di ieri. I capigruppo del Movimento 5 Stelle al Senato e alla Camera, Luca Pirondini e Riccardo Ricciardi, diffondono alle agenzie una nota in cui accusano Il Tempo e Il Giornale di una «cam ... msn.com

Il Vicepresidente M5s: "La città è stanca dei teatrini di Festa e Nargi" - facebook.com facebook

Un aeroporto internazionale è la porta d’ingresso del nostro Paese, un biglietto da visita che dovrebbe rappresentare valori condivisi e unire le istituzioni, non diventare terreno di scontro identitario #malpensa #m5s x.com