Conte ad Avellino il 25 aprile | sede M5S aperta e Pizza già in pista per il Comune

Il 25 aprile, nel pomeriggio, Giuseppe Conte è stato ad Avellino, dove ha partecipato all’inaugurazione di una sede del Movimento 5 Stelle. Durante l’evento, ha dato il suo sostegno a un candidato sindaco e si è soffermato sulla situazione politica locale. La visita si inserisce in un giorno in cui, solitamente, si evita di fare attività politica pubblica, ma lui ha scelto di essere presente.

Giuseppe Conte è sceso ad Avellino nel pomeriggio del 25 aprile. Ha inaugurato una sede, ha benedetto un candidato sindaco, ha fatto politica nel giorno in cui tutti fanno politica dicendo di non farla.L'uomo che voleva aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno ora apre porte di partito.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Il M5S ad Avellino punta su Pizza: porte sbarrate a Festa, la coalizione progressista fa quadratoMichele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, non gira intorno alle cose. Avellino, Alaia (PD): “Pizza è il sindaco che serve ad Avellino”Avellino – “La campagna elettorale per le amministrative nella città di Avellino è appena iniziata. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: 25 aprile, Giuseppe Conte ad Avellino; Conte ad Avellino il 25 aprile: inaugurazione del comitato M5S e firmacopie del libro Una nuova primavera; Liberiamo Avellino sostiene Nello Pizza: la lista civica per il rilancio della città; Napoli, tra Conte e De Laurentiis è partita a scacchi. Bagno di folla per Conte ad Avellino: Pizza ricordi gli impegni assunti con la cittàBagno di folla per il blitz di Giuseppe Conte, leader dei 5Stelle, ieri pomeriggio ad Avellino. Conte, che poche ore prima aveva partecipato ai festeggiamenti per il 25 aprile a Napoli, ha voluto fort ... irpiniaoggi.it Conte ad Avellino il 25 aprile: inaugurazione del comitato M5S e firmacopie del libro Una nuova primaveraSabato 25 aprile alle ore 16:00 ad Avellino, in Piazza Libertà n. 48, sarà inaugurato il nuovo comitato elettorale del Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni amministrative della città. A ... irpinianews.it Antonio Conte lancia frecciate contro Inter, Milan e Juventus - facebook.com facebook Caressa: “Lukaku Ha ragione Conte. Già fatto con l’Inter. Ma la gratitudine”. Zazzaroni: “Ha questi…” x.com