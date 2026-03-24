Referendum giustizia, Auriemma (M5S): “Dalla Campania un forte segnale politico, i cittadini bocciano una riforma distante dai bisogni reali”. “Il risultato del referendum sulla giustizia consegna un messaggio politico chiaro e inequivocabile: i cittadini hanno respinto una riforma che non li convince e che, evidentemente, non risponde ai bisogni reali del Paese. Per il Governo si tratta di un vero e proprio segnale di sfiducia. Dopo quattro anni, non è stata prodotta una riforma capace di migliorare concretamente il sistema giustizia, e il voto di oggi rappresenta un richiamo forte alla responsabilità politica. Non si può far finta di nulla: è necessario prendere atto di questo esito. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Referendum giustizia, Auriemma (M5S): “No netto dai cittadini, dal Sud segnale politico forte al Governo”

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