Matteo Martari | Prima di fare l'attore ho lavorato per diventare panettiere Una fidanzata non ce l'ho

Matteo Martari rivela che prima di intraprendere la carriera di attore ha lavorato come panettiere. In un’intervista si apre e racconta il percorso, spiegando che non aveva una fidanzata e che la recitazione è stata una scelta arrivata dopo altri lavori.

