Matteo Martari | Prima di fare l'attore ho lavorato per diventare panettiere Una fidanzata non ce l'ho
Matteo Martari rivela che prima di intraprendere la carriera di attore ha lavorato come panettiere. In un’intervista si apre e racconta il percorso, spiegando che non aveva una fidanzata e che la recitazione è stata una scelta arrivata dopo altri lavori.
Matteo Martari si racconta in un'intervista dove ripercorre la strada per arrivare alla recitazione. Prima del set, infatti, faceva tutt'altro: lavorava per diventare panettiere. Quanto all'amore, invece, c'è sullo schermo ma non nella vita reale.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Matteo Martari
Ultime notizie su Matteo Martari
Argomenti discussi: Serie tv: Pilar Fogliati e Matteo Martari di nuovo insieme in Cuori 3; Cuori, la terza stagione tra nuovi amori, vecchi fantasmi e la sfida tra scienza e destino; Cuori 3, Matteo Martari e il fascino del camice: Avrei voluto fare medicina; Intervista con Matteo Martari, protagonista di Cuori 3: Il mondo di Alberto Ferraris è affascinante e molto lontano dal mio.
