Il mondo della musica e della vita notturna piange la scomparsa di Dj Kenzo, annunciata dal figlio Dario che lo ha descritto come il miglior papà possibile, con parole di affetto e gratitudine. Il noto DJ, che ha lavorato come resident al locale “Il Gattopardo” di Ginestra Fiorentina per più di trent’anni, non è più con noi.

Il Re del Gattopardo, storico locale di Ginestra Fiorentina dove ha lavorato come resident DJ per oltre trent’anni, non ce l’ha fatta. È morto Enzo D’Alessio, famoso come Dj Kenzo, caposaldo della vita notturna toscana. Il 61enne era malato e le cure non sono bastate. I funerali si terranno lunedì 23 marzo alle ore 10 al Santuario di Santa Verdiana, a Castelfiorentino. A darne l’annuncio è stato il figlio Dario con un commovente post sui social: “Non so come spiegare quello che sento. Non ci sono parole esatte. Non ci sono formule specifiche. Però una parola te la voglio dire: ti amo papà. Ti ringrazio per tutto quello che sei stato, per quello che mi hai insegnato, per avermi trasmesso la passione della musica, per aver creduto in me sempre, per essere stato anche se per poco tempo un nonno Top come sempre dicevi tu”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto Dj Kenzo, lo ha annunciato il figlio Dario: “Sei stato il miglior papà che un figlio possa avere. Nei tuoi difetti e Nei tuoi pregi. Ti amo”

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