Lutto per l' attore e regista casertano Marco D' Amore | morto il padre Marcello

L’attore e regista casertano Marco D’Amore ha annunciato sui propri profili social la scomparsa del padre, Marcello. In un messaggio scritto con parole sincere, ha condiviso la notizia con i follower, senza fornire dettagli aggiuntivi. La notizia ha suscitato emozioni tra amici e fan, che hanno espresso vicinanza e cordoglio sui social. La perdita riguarda direttamente il noto artista e la sua famiglia.

Con un lungo e toccante messaggio affidato ai propri profili social, Marco D’Amore ha annunciato la morte del padre Marcello. L’attore e regista casertano ha voluto condividere pubblicamente un ritratto intimista del genitore, spogliandosi della sua veste pubblica per lasciare spazio al dolore di.🔗 Leggi su Casertanews.it

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