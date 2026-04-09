Lutto nello sport addio al terzino che ha fatto la storia della Rimini Calcio

È morto nella notte di martedì il ex terzino che ha giocato per molti anni con la squadra di Rimini. Aveva 89 anni e la sua scomparsa ha suscitato dolore tra i tifosi e gli appassionati di sport della zona. La sua carriera e il suo ruolo nella storia del club sono stati ricordati da molti. La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo sportivo locale.

Mondo dello sport riminese in lutto per la scomparsa di Sergio Lucchi, scomparso nella notte di martedì a 89 anni. Nato ad Ancona nel 1937, da una vita intera era riminese d’adozione. Una significativa carriera da calciatore, è stata una delle bandiere della Rimini Calcio: il suo curriculum. 🔗 Leggi su Riminitoday.it “Siamo devastati”. Musica in lutto, addio a una voce che ha fatto la storiaLa musica americana perde uno dei suoi protagonisti più silenziosi ma fondamentali, una voce capace di attraversare decenni e generi lasciando... Spettacolo in lutto, addio all’attrice e volto di serie che hanno fatto la storia della tvIl mondo dello spettacolo piange la scomparsa di una figura molto amata sia davanti alle telecamere sia dietro le quinte. Addio a Sergio Lucchi, bandiera del Rimini CalcioIl mondo dello sport riminese piange Sergio Lucchi, morto nella notte tra martedì e mercoledì all’età di 89 anni. Anconetano di nascita e riminese d'adozione. E' stato una bandiera del Rimini Calcio ... altarimini.it Felice e vincente nello sport: Rimini ha dimostrato che oltre al calcio c’è di piùRimini e la sua provincia stanno vivendo una fase sportiva straordinaria, non la migliore di sempre, ma una delle migliori. Sembra un’affermazione ... corriereromagna.it