Lutto nel giornalismo sportivo | addio a Laura Masiello storica firma dell’Ansa
Laura Masiello, giornalista dell’Ansa, è morta improvvisamente, lasciando vuoto nel mondo del giornalismo sportivo italiano. La sua scomparsa, avvenuta venerdì scorso, è stata causata da un arresto cardiaco durante una riunione in redazione. La sua presenza si faceva sentire ogni giorno nelle cronache sportive, dove raccontava con passione le imprese degli atleti italiani.
Il mondo del giornalismo sportivo italiano è in lutto per la scomparsa improvvisa di Laura Masiello, giornalista dell’ Ansa e per anni colonna della redazione sportiva. La donna si è spenta nella notte all’età di 59 anni, colpita da una malattia fulminante, a Roma, città dove viveva. Napoletana, classe 1966, avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 9 maggio. I funerali si terranno domani, martedì 17 febbraio, alle ore 10, a Napoli, presso la chiesa delle Suore Betlemite in via Bernardo Cavallino 53, al Rione Alto. Tra i messaggi di lutto c’è anche il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Campania che ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa della cronista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
GIornalismo napoletano in lutto, addio a Laura Masiello
Laura Masiello, giornalista dell’Ansa, è morta nella notte a causa di una malattia improvvisa.
Laura Masiello morta a 60 anni: addio alla storica giornalista sportiva Ansa, il ricordo e i funerali a Napoli
Laura Masiello, giornalista sportiva di lunga data, è morta a 60 anni a causa di una grave malattia.
Lutto nel giornalismo italiano, addio a una voce appassionata
