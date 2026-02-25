Lutto nel mondo del giornalismo è morto a 76 anni Gioacchino Giancarlo Felice

Lutto nel mondo dell’editoria siciliana. Si è spento la scorsa notte, all’età di 76 anni, Gioacchino Felice, conosciuto da tutti come “Giancarlo”, giornalista professionista originario di Santa Lucia del Mela, nel Messinese, che in passato aveva anche coordinato l’Ufficio stampa di Palazzo d’Orleans. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha espresso profondo cordoglio per la dipartita di Felice: “Scompare un professionista stimato e un punto di riferimento storico per l'amministrazione regionale. Il suo impegno, la competenza e la dedizione al servizio delle istituzioni hanno lasciato un segno importante". Il presidente della Regione Siciliana manifesta "vicinanza e sincera partecipazione al dolore della famiglia e dei colleghi che ne hanno condiviso il percorso professionale". La redazione di PalermoToday si stringe attorno ai familiari del giornalista per la dolorosa e prematura scomparsa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

