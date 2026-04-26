Lutto a Salerno | addio a Tommaso De Martino noto dirigente bancario in pensione e riferimento del Club Lions Salerno Host
A Salerno si è spento a 81 anni Tommaso De Martino, noto dirigente bancario in pensione e socio di lunga data del Club Lions Salerno Host. La sua morte ha suscitato vivo cordoglio tra amici, colleghi e membri del club. De Martino era riconosciuto per il suo impegno nel settore bancario e per il ruolo attivo nel Lions Club locale. La notizia ha fatto il giro della comunità salernitana, lasciando un vuoto tra coloro che lo conoscevano.
Lutto a Salerno: è volato in Cielo a 81 anni, Tommaso De Martino, noto dirigente bancario in pensione e socio storico del Club Lions Salerno Host. Professionista stimato, uomo perbene e impegnato nel sociale, De Martino ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti coloro che lo hanno conosciuto.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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