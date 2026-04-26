Lutto a Salerno | addio a Tommaso De Martino noto dirigente bancario in pensione e riferimento del Club Lions Salerno Host

A Salerno si è spento a 81 anni Tommaso De Martino, noto dirigente bancario in pensione e socio di lunga data del Club Lions Salerno Host. La sua morte ha suscitato vivo cordoglio tra amici, colleghi e membri del club. De Martino era riconosciuto per il suo impegno nel settore bancario e per il ruolo attivo nel Lions Club locale. La notizia ha fatto il giro della comunità salernitana, lasciando un vuoto tra coloro che lo conoscevano.